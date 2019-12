termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019): ila Pd e M5S “Non nascerà un”. Matteo Sartori, uno dei leader del movimento che sta riempiendo le piazze italiane in chiave anti populista, è categorico: “Abbiamo sempre detto che non vogliamo creare una forza politica. Per questo temiamo iche ci lanciano nella stratosfera. Vogliamo invece riconoscere la competenza della politica”. L’ultimo istituto a sondare il potenziale elettoralenel consueto appuntamento del weekend con QN. Secondo gli ultimi, il movimento appena nato, qualora decidesse di diventare una forza politica, raccoglierebbe un consenso del 12%. Letto così, il dato rappresenta un’ottima notizia per il centrosinistra, in affannosa ricerca di nuova linfa per contrastare l’avanzata dei ...

fanpage : Sondaggi elettorali, in calo la Lega: perde quasi l’1%, centrodestra sotto il 50% - LegaSalvini : ??SONDAGGI ELETTORALI, LA LEGA È L’UNICO PARTITO IN CRESCITA QUESTA SETTIMANA - spe1977 : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Noto: il partito delle #Sardine? Toglierebbe voti a #Pd e #M5S -