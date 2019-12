notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo esser rimasto incon la propria vettura sull’autostrada A26 Genova-llona Toce, un passeggero francesedall’auto enel. L’uomo, 43 anni e residente a Marsiglia, viaggiava in compagnia di un connazionale di 44 anni residente a Saint Raphael. FrancesenelL’incidente è avvenuto nella serata del 9 dicembre in direzione Genova, all’altezza di Masone. Ladi macchine si è creata proprio nelle vicinanze di un cantiere stradale, motivo dei rallentamenti del traffico. Il 43enne era infatti in fila con la sua auto quando ha deciso dire. L’uomo è passato in mezzo agli altri veicoli e si è diretto verso il margine destro della carreggiata, dove ha scavalcato il guardrail senza accorgersi del dislivello,ndo nel. L’altro conducente, che viaggiava insieme al 43enne, ha subito allertato i soccorsi. L’uomo ...

notizieit : Scende dall’auto in coda e precipita nel vuoto sull’A26 , è grave - LiguriaOggi : Autostrada A26, scende dall'auto ferma in coda e vola nel vuoto - rep_genova : In coda sulla A26 scende dall'auto e precipita nel vuoto, è grave [aggiornamento delle 10:40] -