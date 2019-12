Resident Evil 3 | remake | trama e quando esce il gioco

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019)3:ilEra da troppo tempo che gli appassionati della saga Copcom attendevano ildi uno dei titoli di punta della casa: stiamo parlando di3. Il videoè un classico nel genere survival horror e finalmente potrà essere assaporato con il nuovo motore grafico per un’esperienza tutta da riscoprire. Al momento, tuttavia, ciò che è certo è solo l’avvio del progetto: per quanto riguarda la data di debutto ufficiale delin alta definizione non ci sono ancora informazioni. Probabilmente, alcune novità giungeranno in occasione del prossimo State of Play di Sony, che dovrebbe tenersi il 10 dicembre di quest’anno. Un’altra occasione in cui i fan della saga potrebbero sperare è proprio durante i Game Awards 2019; alcuni rumors suggeriscono che nella data dell’evento, previsto il 12 ...

PlayStationIT : Pronto a tornare a Raccoon City? Jill Valentine è tornata nel reinventato #ResidentEvil3, appena rivelato su… - VGN_IT : Durante l'evento State of Play di oggi, Capcom e Sony hanno svelato il primo trailer ufficiale del remake di… - NejiKonoha : RT @PlayStationIT: Pronto a tornare a Raccoon City? Jill Valentine è tornata nel reinventato #ResidentEvil3, appena rivelato su #StateOfPla… -