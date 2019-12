Perugia | scoppia un incendio in casa | grave una bambina di 5 anni

thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire nella tarda serata di ieri, lunedì 09 dicembre, per via di unto in un appartamento. Le fonti locali riportano di unadi 5mente ferita insieme alla nonna. A causare le fiamme, sarebbe stata una stufa a legna. Le fiamme causate da una stufa Il brutto incidente è avvenuto a San Marco, frazione di, attorno alle 22.30 di ieri sera. Numerose fonti, tra cui l’Ansa, riportano che in un appartamento sito al terzo piano di una palazzina si sia verificato uno scoppio, cui è seguito un. La squadra Niat dei Vigili del Fuoco, assieme ai Carabinieri, sta ancora ricostruendo l’accaduto, ma le prime ricostruzioni parlano di un tentativo di accendere la stufa a legna con del liquido infiammabile.Per questo motivo si sarebbe verificato uno scoppio, che ha coinvolto unadi 5e la nonna di 54. ...

BlitzQuotidiano : Perugia, scoppia incendio in casa: bimba gravemente ustionata - lorenzoniadrian : FRECCIAROSSA, MELASECCHE: SOLDI NON CI SONO E VANNO SPESI NON SOLO PER PERUGIA. SCOPPIA LA POLEMICA “CAMPANILISTICA… - terninrete : FRECCIAROSSA, MELASECCHE: SOLDI NON CI SONO E VANNO SPESI NON SOLO PER PERUGIA. SCOPPIA LA POLEMICA “CAMPANILISTICA… -