Incidente sull’A6 | scontro tra camion e mezzo dell’Esercito

(Di martedì 10 dicembre 2019) Drammaticosull’A6 Torino-Savona nella carreggiata in direzione Torino, dove undell’Esercito si è schiantato con une un soldato è morto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti altri 3 mezzi, ovvero un’autotreno e due automobili.A6: morto un soldato Il tutto è accaduto al km 31 dell’autostrada nei pressi di Marene (provincia di Cuneo). Ancora in via di ricostruzione l’esatta dinamica e i dettagli di come sia avvenuta la colluttazione, in seguito alla quale sono immediatamente giunti il 118, i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso e la polizia stradale. Questi hanno dovuto constatare la morte di un soldato volontario e le ferite gravi riportate da un suo collega. Sono poi rimasti coinvolti anche due civili, prontamente trasportati presso le strutture ospedaliere vicine. Le generalità della vittima sono già state note: si ...

