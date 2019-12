Fortnite | Arriva l’evento Crossover con Star Wars l’Ascesa di Skywalker

gamerbrain

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’uscita nei Cinema dil’Acesa diè vicina, per tale occasione Epic Games terrà un eventoindurante il quale verrà mostrata una scena inedita e in Anteprima del film.l’Ascesa diincon un eventoQuando si terrà l’evento? Il 14 Dicembre alle ore 20:00, l’ingresso sarà disponibile con mezz’ora di anticipo a tutti i giocatori.Non è chiaro cosa verrà mostrato ma è stato annunciato che si tratterà comunque di una scena in anteprima del film, potrebbero essere i primi secondi del film come un’intervento di J.J Abrams a commentare una specifica scena. Per la community disi tratta di un momento importante, il quale potrebbe attirare milioni di giocatori, sopratutto fan della serie ...