Filippa Lagerback | Mi sentivo in colpa per la depressione di Daniele Bossari

blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ospite di Che Tempo Che Fa, l'appuntamento domenicale condotto da Fabio Fazio da quest'anno su Rai2, il conduttore e vincitore del Grande Fratello Vip 2ha presentato il suo libro La faccia nascosta della luce, all'interno del quale parla dellache ha affrontato negli ultimi anni.Ad affiancarlo in via del tutto eccezionale come ospite, che da anni lancia le interviste del programma. Ecco cosa ha dichiarato a proposito del marito: “È molto difficile stare accanto a una persona che sta male, quando non realizzi quanto grande sia il suo malessere. Mi sono sentita inper non aver capito fino in fondo mio marito. È stato un percorso faticoso. Io ero piena di energia e vitalità, lo guardavo e pensavo di potergli indicare la chiave per raggiungere insieme la nostra felicità. Per fortuna mi sono resa conto che ognuno deve trovare il suo ...

Odyxeus59 : Filippa Lagerback al marito Daniele Bossari: «Mi sono sentita in colpa per non avere capito fino in fondo quando st… - Warehouseman59 : Il dolore di Filippa Lagerback per Daniele Bossari: “Non ho capito che stava male” - infoitcultura : Che tempo che fa, Filippa Lagerback: ‘Mi sentivo in colpa verso Daniele’ -