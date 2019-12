Dreams | annunciata la data di uscita su PS4 durante lo State of Play

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Loofche si sta tenendo in questi minuti ha annunciato ladidi. Media Molecule aveva precedentemente confermato che il periodo di accesso anticipato astava per concludersi, quindi non sorprende che abbiamo unadiper la versione completa del gioco.è attualmente ancora nella fase di accesso anticipato. Il gioco è il primo progetto console di Media Molecule dall'di LittleBigPlanet 2 nel 2011, e lo studio ha rivelato che supporterà il gioco per molto tempo ancora, il che molto probabilmente potrebbe portare ad una versione perStation 5 che verrà rilasciata successivamente.Attraverso un trailer quindi, veniamo a conoscenza cheverrà rilasciato il 14 febbraio 2020. Di seguito potete dare uno sguardo all'annuncio.Leggi altro...

