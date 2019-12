Champions | “Inter e Napoli si qualificano se” | le combinazioni

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Notte di fuoco tra le stelle dellaLeague.e Inter sono chiamati, per diversi motivi, a grandi prestazioni per poter accedere agli ottavi di finale. Ildi Carlo Ancelotti, il cui futuro passerà da questa partita, è a un passo dalla qualificazione. Contro il Genk (già eliminato), al San Paolo, basterà un punto per essere sicuri di andare avanti. Ma gli azzurri potrebbero accedere agli scontri diretti anche perdendo, nel caso in cui il Salisburgo non riuscisse a battere il Liverpool. Una sconfitta al San Paolo e quella contemporanea dei Reds in Austria, sarebbe l’unico modo per eliminare Insigne e compagni. Anche i campioni d’Europa in carica e assoluti dominatori dell’attuale Premier League, però, devono stare attenti: in caso di sconfitta potrebbero anche essere clamorosamente eliminati. Questa la classifica del Girone E a una partita dal ...

FcInterNewsit : Vecino verso il Barça: su Instagram si carica con la musica della Champions - EnzoArlotta29 : RT @passione_inter: Vecino: 'La Champions è speciale, ma niente alibi o limiti: andiamo a giocarcela con tutti' - - mr_manuguerra : RT @rivoluzioneint: Ieri Antonio Conte in conferenza ha dimostrato una grande umiltà...ha sottolineato quanto anche per lui sia un grande t… -