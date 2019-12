Brindisi | a bordo di un' imbarcazione con la droga | un arresto

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Emanuela Carucci Sotto la plancia di comando l'uomo aveva nascosto trecento chili di marijuana e ventiquattro chili di hashish Si trovava a poche miglia di distanza dalla costa di, in acque italiane, un'sospetta che la guardia di finanza ha individuato e fermato. Aerano nascosti trecento chili di marijuana oltre a ventiquattro chili di hashish. La sostanza stupefacente è stata messa sotto sequestro e lo scafista, un uomo di nazionalità albanese di cui non si conoscono altre generalità, è stato arrestato. video 1796866 Si tratta di un maxi sequestro di. I due tipi di sostanza stupefacente erano ben nascosti sotto la plancia di comando del natante.Come detto l'è stata notata dalle fiamme gialle al largo delle costene. In particolare, durante l’ordinaria attività di pattugliamento marittimo, un’unità navale del ...

