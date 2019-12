Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 10 dicembre 2019) Durante un litigio il diciannovenne ha aggredito al 22enne prendendola per il collo e colpendola ripetutamente con dei pugni in faccia fino a ridurle il volto in una maschera di lividi e sangue. Laha riportato la fratturamascella, lividi e contusioni su tutto il corpo e una vistosa cicatriceche rappresenta la parola "Jack"

zazoomblog : Aggredisce la fidanzata e incide il suo nome sulla fronte della ragazza con un coltello - #Aggredisce #fidanzata… -