Trono Over | guai per Juan Luis e Gemma | la segnalazione di Armando

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sembra proprio che ci sia una delusione dietro l’angolo peraldi Uomini e Donne.Incarnato, infatti, farà importanti rivelazioni su. Ecco di cosa si tratta.verrà delusa di nuovo? Sembra che ci sianoin vista per il cavaliereche con il suo fascino non ha conquistato soltanto, ma tutto il pubblico e perfino Tina Cipollari. Fin dal suo ingresso la dama torinese ne è rimasta colpita e affascinata al punto tale da dichiarare di essere innamorata. Le ultime puntate deldi Uomini e Donne, dunque, hanno portato alla luce avvicinamenti sempre più “intimi” tra i due protagonisti, sebbenelamenti la mancanza di manifestazioni d’affetto e di baci. Il cavaliere aveva dichiarato, però, più volte che bacerà la donna soltanto quando si sentirà pronto per poterlo fare e che, al momento, vuole ...

Dominga46683477 : RT @Iperborea_: - TU SEI VERAMENTE... un maiale - BISOGNA ESSERE ANCHE QUELLO NELLA VITA TRONO OVER CAPOLAVORO ASSOLUTO ?? #uominiedonne - infoitcultura : Anticipazioni ‘Uomini e Donne’: Trono Over 07/12/2019. Ida Platano risponde alla proposta di matrimonio di Riccardo… - MissAd_ : @Ri_Ghetto Tu che sei fonte di certezza, oggi trono over o classico? -