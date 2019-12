Si ribaltano in auto | in attesa dei soccorsi girano video su TikTok

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Due ragazzi statunitensi sono rimaste vittime di un incidente stradale che ha visto la lotoribaltarsi completamente su un lato: mentre attendevano che arrivassero ihanno pensato di girare unsu, diventato virale dopo poche ore. Incidente in: ilsuLe protagoniste dell’episodio sono Marissa Brodas e Katie Cornette. Le sue stavano viaggiando insieme su un’quando, a causa di un problema sorto ad uno pneumatico, la stessa si è capovolta distruggendosi completamente. Miracolosamente le giovani sono rimaste illese ma hanno dovuto chiamare iperché impossibilitate ad uscire da sole dalla vettura di cui non riuscivano ad aprire le portiere. Questi ci hanno impiegato una ventina di minuti ad arrivare, così hanno pensato di ammazzare il tempo diaccendendo il telefono e accedendo a. L’app cinese, molto ...

