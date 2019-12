Samp | Ranieri sicuro | «Quagliarella? Si rifarà nel derby» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Conferenza stampa: il tecnico delladoria analizza la pesante sconfitta rimediata al Ferraris contro il Parma (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico delladoria Claudioè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta incassata al Ferraris contro il Parma: «Abbiamo impiegato mezz’ora prima di iniziare a giocare, anche se abbiamo concesso solamente qualche ripartenza. Ci siamo fatti sorprendere nell’episodio decisivo. Successivamente abbiamo cambiato marcia, creando molto di più. Purtroppo è un momento così, dobbiamo determinati e convinti». «Ladoria non è abituata a questa posizione. Dobbiamo essere rabbiosi nel non prendere gol e poi pensare a mettere a posto le cose. Contro il Parma, per la prima volta, non lo siamo stati». «Stasera ho detto alla squadra di essere concentrata, far girare ...

