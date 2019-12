Pereira chiude alla grande con una «Tosca» stellare

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Piera Anna Franini Sabato è finito un ciclo. Ora il nuovo sovrintendente Meyer si prepara a gestire la «boutique» dell'opera lirica Piera Anna Franini Prima cosa. Sciogliamo le riserve sul finale di, l'opera di Giacomo Puccini che sabato ha inaugurato la stagione del teatroScala. La protagonista Floriafugge inseguita dagli sbirri, sale sull'ala angelica ma né si getta precipitando come vogliono il libretto e la legge della gravità né sale in cielo assolta per l'omicidio commesso. I fasci di luce ci sono, li abbiamo visti tutti, ma «servono per creare un senso di profondità e sospensione, un vuoto eterno» spiega Davide Livermore, regista dell'opera. Questa versione di- testata solo nel gennaio 1900 - ha un finale che dura quasi un minuto in più, «dovevamo mantenere la tensione per tutti quei secondi. Così ho voluto far vedere cosa può succedere a un'anima ...