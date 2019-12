Nuove abitudini sessuali tra i giovani | forme alternative di intimità

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Diversi studi affermano che oggigiorno inon sono più interessati alletradizionali con il proprio partner, ma preferiscono trovare metodi alternativi di vivere l’. Sul tema si è espressa anche la sessuologa Rosamaria Spina.tra iI dati sulledeiparlano chiaro: l’accoppiamento tradizionale è passato di moda, i millenials pensano e agiscono in modo alternativo. La dottoressa Spina rivela le ultime frontiere dell’: dal frotterismo alla penetrazione alternativa. Secondo gli studi, sempre menosi uniscono in un rapporto completo e preferiscono ricorrere all’autoerotismo reciproco. Alcune persone optano invece per la penetrazione ascellare, in cui l’incavo simula i genitali femminili. Le ascelle sono, infatti, ricche di feromoni che secernono ...

