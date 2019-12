“Mio figlio con lei?” Serena Enardu e Pago | è una Miriana Trevisan inaspettata quella

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La showgirlsi è unita in matrimonio per ben due volte con il cantante Pacifico Settembre, meglio conosciuto come, ed ha avuto da lui ilNicola. Ora l’ex coppia è comunque in buoni rapporti e la donna ha voluto parlare proprio dell’artista durante la sua ospitata a ‘Vieni da me’, il programma condotto da Caterina Balivo. Impossibile non nominare l’ex fidanzata di lui,ha infatti parlato della sua relazione con laproprio con: “Ci stimiamo molto, c’è un bel rapporto tra di noi. Siamo due genitori, c’è solo questo. Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato”. In seguito, è scesa più nei dettagli e si è soffermata principalmente sull’ex partner di lui. (Continua dopo la foto) “? Non ho mai avuto l’occasione di ...

stanzaselvaggia : Stamattina davanti alla scuola di mio figlio, la Severi a Milano, qualcuno (si presume CasaPound) ha appeso lo stri… - RaiUno : 'Il mio solo rimpianto è quello di lasciare mio figlio e i miei nipoti, ma perlomeno rivedrò Giuliano'. ??… - EnricoLetta : Da 16su7 a 3su3! Mio padre,mio nonno lavoravano 16ore al giorno per 7giorni a settimana. Io ne lavoro 8 per 5giorni… -