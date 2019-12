anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Intervento serale del sindaco di Benevento, Clemente, nel corso della trasmissione di Rete 4, Stasera Italia. Politica in primo piano con una chiacchierata sul Mes e sulla situazione di governo, vittima di continui attriti. L’intervento disi fa interessante quando il discorso è scivolato sulle sardine. “Un movimento simpatico che è stato capace di attrarre i dispersi della sinistra, creando un’identità. Non so fin dove potranno arrivare. Di sicuroha contribuito alla nascita. E allora gli vorrei dare un consiglio. Fra poco uscirà il film di Zalone. Il comico pugliese per un anno non si è mai fatto vedere, eppure il film sarà un successone. Ecco,Zalone. Eviti lache spesso è controproducente”. L'articolo: “Eviti la ...

anteprima24 : ** #Mastella a #Salvini: 'Eviti la ribalta continua, faccia come #Zalone' ** - egopor : RT @peppe62291259: Romano,Mastella,Liguori.......Palombella inizia male il lunedi propinandoci teorie sinistre e deleterie dei sostenitori… - Mania48Mania53 : RT @peppe62291259: Romano,Mastella,Liguori.......Palombella inizia male il lunedi propinandoci teorie sinistre e deleterie dei sostenitori… -