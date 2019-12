Luca Argentero derubato in casa | ma…

trendit

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nella giornata di ieri il noto attoreha twittato una notizia che ha fatto preoccupare ma anche sorridere: I ladri che mi sono entrati ine mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare…Perché il Telegatto? Perché? Sorridere perché i toni di voce sembrano tutto fuorché di allarmismo, preoccupare perchè il post è stato pubblicato alle 05.26 del mattino, facendo quindi pensare che i ladri siano entrati inquandoera in. Quello che non convince i più scettici, però, è il fatto che l’anno scorso il colosso Netflix, per pubblicizzare l’uscita di Suburra, aveva coinvolto Iva Zanicchi nel pubblicare un annuncio nel quale si leggeva che le era stato sottratto il leone d’oro vinto a Sanremo. A una passo dall’uscita dell’ultima stagione di Suburra, dunque, non sarebbe strano se quella di ...

