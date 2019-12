Lo Stato entrerà in Ilva Il ministro Patuanelli | Ingresso con il Mef

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’delloin aziende come l’exva letto nell’ottica di “ripensare a un piano industriale per aziende che sono in difficoltà. Oltre a dover garantire la produzione dell’acciaio, ad esempio, per l’exla produzione dell’acciaio va accompagnata con interventi ambientali importanti”. Lo ha detto ildello Sviluppo economico, Stefano, ospite a ‘L’aria che tira’, su La7. E ha aggiunto: “Lodeve essere garante dell’attuazione del piano industriale, cosa che fino a oggi non c’e stata: Inoltre loentra per controllare quello che fa il privato”.“Quando i privati non ce la fanno è giusto che ci sia loin settori strategici per garantire la continuità produttiva, i posti di lavoro” e il “risanamento ...

