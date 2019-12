Le auto di James Bond in «No Time To Die»

gqitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Quali sono lediin NoTo Die? Il prossimo episodio di 007 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 20 aprile 2020, ma possiamo già dirvi quali saranno leimpegnate nella pellicola. Alcune compaiono già nel primo trailer, mentre altre ancora non si sono palesate ma sappiamo già che ci saranno. Insomma, ledidaranno spettacolo come al solito, aggiungendo ancora una volta un tocco di italianità con una parte del film ambientata a Matera. Per quanto riguarda i brand, invece, la Gran Bretagna continua a farla da padrona, sia con la Aston Martin che con la Land Rover. Ovviamente non mancherà la mitica DB5 su cui abbiamo già visto Daniel Craig in azione nei capitoli precedenti delle vicende di 007. In NoTo Die, inoltre, la mitica coupé britannica torna a far sparare le mitragliatrici ...

James_110258 : @petitpaul54 @GruppoCDP L’auto sole si imbocca in piazzale Corvetto. - GQitalia : Mitiche dalla prima all'ultima: - carhire121 : Noleggio auto migliore James Spriggs Payne Airport (MLW) Confronta i prezzi migliore noleggio auto all’aeroporto Ja… -