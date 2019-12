La Casa di Carta 4 | svelata la data di uscita

trendit

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Pensavamo tutti che la quarta stagione della fortunatissima serie "Ladi" sarebbe arrivata sulla piattaforma Netflix per Gennaio. Invece dovremo aspettare fino ad Aprile. Netflix, infatti, ha rilasciato un primo e breve teaser della quarta stagione durante il Brazil Comicon Experience. Nel teaser si vedono i componenti della banda, ed infine un altro componente del quale non vienel'identità. Che sia un traditore? Un infiltrato? O colui/colei che riuscirà a risollevare il destino della banda? Ancora non possiamo saperlo: tutto questo ci verrà rivelato a partire dal 3 Aprile 2020, quando Ladi4 arriverà sulla piattaforma Netflix. Finalmente scopriremo cosa ne sarà di Nairobi e del resto dei suoi compagni di avventura.

