Il pianto di Peter Parker | Tom Holland racconta un aneddoto

nonsolo.tv

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La crisi tra il mondo di Spiderman e la Disney di qualche mese fa è stata sventata, con grande sollievo di tutti i fan del vostro amichevole Ragno di Quartiere,la crisi venne smentita anche grazie a Tom, il giovane attore che interpreta, ma come è stata la cosa per lui? Ha sofferto questi eventi?ha deciso di sputare il rospo e hato tutto dicendo che: «Eravamo al D23 quando ho saputo la notizia, e ovviamente ero devastato. Così, ho chiesto se potevo avere l’indirizzo e-mail di Bob Iger, CEO della Disney perchè volevo ringraziarlo, volevo dirgli che sono stati 5 anni fantastici della mia vita. Gli ho mandato un’email e mi ha risposto molto velocemente dicendo che voleva parlarmi al telefono». La telefonata è arrivata qualche giorno dopo, mentre Tom si trovava ubriaco in un locale con la sua famiglia, preoccupatissimo per il suo futuro da ...

MaddalenaDicec1 : 5 Dicembre: DIFFICILISSIMO. Penso la parte in cui Megara quasi muore in Hercules. Oppure la parte in cui Trilli vi… - nerdlikepeter_ : Ho letto che Tom ha pianto quando Spiderman è uscito dalla MCU. Io vorrei solo dire che questo dimostra ancora una… -