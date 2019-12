I fatti e le opinioni | dopo un anno di Friday for future

ilfoglio

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dice che bisogna tenere iseparati dalle. Idealmente, su un giornale dovrebbe esserci una sezione dedicata alla nuda esposizione delle notizie e un'altra, ben distinta, per la libera e ponderata espressione dei commenti. Poi ci sono rubriche come questa che, nel limitato spazio a disp

CottarelliCPI : Secondo il rapporto #OcsePisa, in Italia solo un quindicenne su venti è in grado di distinguere tra fatti e opinion… - repubblica : Scuola, rapporto Ocse-Pisa: solo uno studente su 20 sa distinguere tra fatti e opinioni [aggiornamento delle 16:30] - hewhowasliving : @FrederickSeb Per me Vanzink vince a mank basse. Gli altri sono giornalisti che prendono fatti e lo distorcono a pr… -