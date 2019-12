Gabry Little Hero dimesso

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La storia di, unico malato in Italia di Sifd (anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B), ha commosso tutta Italia. Noto ormai come, la sua storia viene raccontata dai suoi genitori attraverso la pagina Facebook che hanno aperto, dove proprio oggi si vede il piccolo fuori dall’ospedale dopo il trapianto. Le parole commosse del padre “Solo gioia pura, riabbracciare mio figlio dopo 37 giorni di isolamento è meraviglioso“, la commozione di Cristiano, il papà di, è tanta oggi. Il figlio è finalmente statodagli Spedali di Brescia dopo le operazioni di trapianto. “Oggi posso finalmente essere più sereno, il percorso è ancora lungo e pieno di ostacoli, ma posso dire che in confronto al passato la strada finalmente è in discesa“, ha detto a Tgcom24. L’isolamento del bambino è stato difficile sia per lui che per la famiglia: “anche ...

