Filippa Lagerback sulla malattia di Daniele Bossari | “Mi sono sentita in colpa”

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019)e la mogliestati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Nel corso del programma di Rai 1 la coppia ha raccontato il periodo buio in cui il vincitore del Grande Fratello Vip è stato vittima della depressione. Lui stesso ha trovato il coraggio, dopo anni, di parlarne in un libro, spiegando di essere riuscito ad uscire con l’aiuto della sua famiglia. Tuttavia, la moglie, che nello studio di Fazio siede accanto a lui, ha confessato di non essere riuscita a decifrare subito quel dolore. Quando poi si è resa conto di ciò che il suo compagno stava attraversando è stata investita da un profondo senso di colpa. La confessione diQuasi come in una sorta di confessione,spiega al pubblico di Che Tempo Che Fa di non essere riuscita a capire le conseguenze che la depressione ha avuto sul marito ...

zazoomblog : Filippa Lagerback in tv confida mi sono sentita in colpa con Daniele Bossari - #Filippa #Lagerback #confida… - DanielaVitello1 : #ctcf Filippa Lagerback: 'Mi sono sentita in colpa per non aver capito quando mio marito stesse male'… - Profilo3Marco : RT @BlitzQuotidiano: Filippa Lagerback a Che Tempo che fa “Non ho capito che Daniele stava male” VIDEO -