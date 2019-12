7 benefici del lavare i piatti a mano

bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019)quasi non si usa più. Abbiamo la lavastoviglie, molto più comoda. Perché dopo una lunga giornata di lavoro, dopo aver fatto le corse per fare la spesa e la fatica per preparare la cena, non abbiamo proprio voglia di metterci a. Ma lo sapete che ci sono almeno 7per chi ha questa abitudine quotidiana? Addio stress. Un recente studio condotto da ricercatori della Florida State University ha scoperto checi aiuta a migliorare la nostra consapevolezza. Ci permette di concentrarci meglio sul presente. Migliorando la nostra vita allontanando lo stress. Meno allergie Secondo uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista Pediatrics, c’è un’ipotesi tra gli addetti ai lavori che suggerisce che forse i bambini di oggi soffrono più ...

emergenzavvf : Un mese dall’esplosione di #Quargnento, in cui persero la vita Antonino, Marco e Matteo. Il pensiero di tutti i… - FerranteViola : RT @VKindq: Barra Caracciolo il #MES non è sottoscrivibile Lede l'Italia la esclude dai benefici ha criteri disparitari per il trattamento… - guig73 : RT @VKindq: Barra Caracciolo il #MES non è sottoscrivibile Lede l'Italia la esclude dai benefici ha criteri disparitari per il trattamento… -