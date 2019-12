Uccise l'ex moglie e si suicidò. Ora l'Inps chiede soldi alle figlie

tg24.sky

(Di domenica 8 dicembre 2019)l'ex, ferì gravemente l'uomo che credeva erroneamente essere il suo rivale in amore e si tolse la vita. Una tragedia avvenuta il 28 luglio 2013 a Marina di Massa (Massa Carrara), che ha reso orfane due bambine le quali ora, in quanto eredi dell'uomo che sparò, sono state chiamate dall'a pagare 124.000 euro. Questa la spesa sostenuta dall'Istituto come indennità di malattia e per l'assegno di invalidità erogato all'uomo sopravvissuto. Marco Loiola, 40 anni, operaio, quel giorno d'estate di sei anni fala ex, Cristina Biagi, 38 anni, sparandole all'interno del ristorante dove la donna lavorava suicidandosi subito dopo. Poche ore prima Loiola aveva tentato di uccidere un amico della coppia: raggiunto da sei colpi di pistola l'uomo riuscì a sopravvivere, con conseguenze per le quali l'ha ora chiesto il contoduedi ...

