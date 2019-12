LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Quadarella OROO!!! Miressi-Di Liddo d’ARGENTO e

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE 18.59: Ora è il momento della premiazione dei 100 stile libero uomini conargento. 18.55: SIMONAOROOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! Vittoria da campionessa per l’azzurra in questi 400 stile libero: 3’59″75. Un rush finale pazzesco, piegando le mire della tedesca Gose (4’00″01) e dell’ungherese Kesely (4’00″04). Una vittoria da combattente. Per lei è il personale, letteralmente stracciato (4’01″17 il precedente crono). Ottava posizione per Caramignoli in 4’05″43. 18.53: 1’59″55 per(seconda) a quattro decimi dalla tedesca, ma attenzione alla Kesely che sta risalendo. La Caramignoli è settima. 18.51: Ai 100 metriin seconda posizione, in marcamento stretto ...

