Governo ultime notizie | Salvini attacca Conte sulle tasse

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019)È tempo di bilanci e del Bilancio: la finanziaria per il 2020 prende forma e l’esecutivo M5S-PD-LeU cerca il bandolo della matassa nella sterminata tabella di voci d’entrata e uscita. Ilè quasi pronto a sfornare una legge di bilancio che disattiverà le clausole di salvaguardia poste nell’esercizio precedente e a inserirne delle altre (l’ultima: l’incremento delle accise su benzina e carburante).e l’attacco sul MES: “vogliamo stare in Europa, ma non da servi” Il leader dell’opposizione, Matteo, hato veementemente il premierper la volontà di quest’ultimo di firmare l’accordo per il fondo salva Stati (conosciuto anche come MES). Il costo, difficile da stimare, può oscillare da pochi miliardi di euro fino – ...

PLWilds : RT @VKindq: ONU SEI MORTO paga le ultime bollette elettriche e SVUOTA IL PALAZZO DI VETRO VATTENE! TU E L'AGENDA 2030 SATANISTA CHE TANTO… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: “Con le ultime correzioni alla #manovra ha vinto chi non vuole far cadere il governo: Conte senza dubbio, ma ci metterei… - StartMagNews : “Con le ultime correzioni alla #manovra ha vinto chi non vuole far cadere il governo: Conte senza dubbio, ma ci met… -