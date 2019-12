Eugenio Scalfari attacca Matteo Salvini | “Un dittatore che è al servizio degli uomini

baritalianews

(Di domenica 8 dicembre 2019) Una critica forte e dura quella lanciata dal giornale “La Repubblica” da. Secondo il famoso giornalista, direttore e fondatore di Repubblicaè un piccoloche però non è come lui dice aldella patria ma del presidente della repubblica russa, Vladimir Putin. SecondoRenzi epotrebbero essere dei dittatori ma in modo particolare il leader della Lega. “è unche tuttavia deve essere aldi qualcuno di patria diversa: più volte abbiamo osservato che lui è adatto ad assumere il titolo di presidente dell’Italia, che lascerebbe il posto di padrone del Mediterraneo al presidente di tutte le Russie, Vladimir Putin.sarebbe il suo alto rappresentante nel Mediterraneo e in un’Italia asservita all’interno e rappresentante internazionale ...

