Repubblica | De Laurentiis vuole capire se i senatori sono ancora dalla parte di Ancelotti

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il futuro di Carlosulla panchina del Napoli è chiaramente in bilico. Saranno determinanti i risultati del campo, tra Udinese e Genk.scrive che non ci saranno altri rinvii. Saranno 180 minuti fondamentali, perchénon è più intoccabile. Il presidente ha urgenza dise Insigne e compagnidel loro leader, oppure se non lo seguono più. Dallo spogliatoiotrapelati in tal senso dei segnali contraddittori, durante i tre giorni di ritiro punitivo a Castel Volturno. Solamente il verdetto del campo potrà interrompere la situazione di stallo e dare una risposta definitiva Il destino del tecnico è nelle mani dei suoi giocatori, quindi, compresi i responsabili dell’ammutinamento del 5 novembre, da cui è iniziata la crisi del Napoli. Ovvio che se la giochi contro l’Udinese con gli azzurri di cui si fida di più, al netto delle assenze ...

