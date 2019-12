Napoli | cosa sta mancando in Manolas

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tra le tante delusioni del, c’è senza dubbio. Ci si aspettava che il difensore greco cambiasse la squadra Ancelotti aveva sottolineato in estate come l’acquisto dirispondesse a esigenze tattiche ben precise. Doveva aiutare ilad attaccare di più in spazi stretti, mantenendo un linea alta e migliorando le transizioni difensive. L’exè infatti molto veloce, i partenopei lo hanno ritenuto in grado di difendere bene con tanto campo alle spalle. Kostasdoveva permettere aldi alzare la linea difensiva, di giocare con più continuità nella metà campo avversaria senza timore di non poter coprire i 50 metri di campo alle spalle. Ecco, non tutto é andato come previsto. pic.twitter.com/WAmi5hlp9M — CalcioDatato (@CalcioDatato) December 4, 2019 Eppure, come sottolinea CalcioDatato, i numeri disono ...

sim1zzo : @mau_vit Esattamente, qui stiamo tutti nella stessa barca, e vogliamo tutti la stessa cosa che è il bene per il Nap… - AkyMela : @ciampaglia60 @Luca_Fantuzzi Quindi lei è rancorosa, non sensibile. Perché scrive napoli con la minuscola? E critic… - parpagnowow : RT @MariaRo99325323: Ballottaggi nei 17 comuni in Campania, premiata la sinistra. Flop Lega - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni O… -