LIVE Sci di fondo | Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA | al via la

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:09 Ancora piuttosto compatto il gruppo principale delle inseguitrici di Johaug 11:07 Al km 2.4 ancora più considerevole l’allungo di Johaug: 13″6! E se non è un finale già scritto, poco ci manca. 11:05 Ancora in forcing Johaug, che ha già preso almeno tre secondi di vantaggio su tutte le altre nel corso della prima salita 11:04 52 le partenti, invece di 54, perché la tedesca Sofie Krehl e la norvegese Kari Oeyre Slind non si sono presentate al via 11:03 Subito cerca di scappare Johaug, che prende subito le distanze rispetto a Weng e al duo americano Diggins-Bjornsen 11:00 Parte la 15 km! 10:58 Ricordiamo lo svolgimento delle gare: prima metà di gara a tecnica classica, seconda a tecnica libera. 10:55 Cielo coperto a, ma le condizioni per la gara sono buone, così come buona è la presenza di ...

