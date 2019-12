La protesta contro l' abbattimento di 140 alberi in un Campus del Politecnico di Milano

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) "Il parco delBassini delva salvato perché è un patrimonio della città, ha un alto valore sociale e ambientale e quello che viene promesso in cambio non compenserebbe la sua scomparsa". Arianna Azzellino, 48 anni, docente deldi, da un mese guida la rivolta di professori, studenti e cittadinil'di 140del parco dove da 70 anni chi frequenta uno dei più prestigiosi atenei italiani, ma anche chi vive nel quartiere, studia, discute, si riposa, gode del fresco e della pace degli alti fusti. Attraverso diversi sit- in, una petizione da oltre 7 mila firme che continua a crescere di numero e la 'sospensione' del taglio delle prime piante, determinata ieri dall'opposizione dei cittadini, i 'ribelli' hanno costretto il Comune a convocare una commissione Ambiente in cui si discuterà oggi del tema. "Su questa area - spiega all'AGI ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1dicembre 1955 Rosa #Parks non cede il posto sul bus a un bianco. Inizia la protesta contro la s… - repubblica : Rifiuti Roma, protesta contro la discarica a Falcognana. Brunetta si incatena - Yosemit43887285 : RT @DarioBallini: #Merkel è andata ad #Auschwitz. Ed è andata lì per assumersi senza e senza ma il peso della vergogna per ciò che è stato.… -