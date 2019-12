Facebook | WhatsApp e Instagram dovrebbero essere vietati e illegali in Germania 

tuttoandroid

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il verdetto preliminare di un tribunale tedesco ha parlato chiaro: le app divietate in Germania. Ecco perchérischiano grosso a causa di BlackBerry. L'articoloinproviene da TuttoAndroid.

JackGrifo : #Cina ...Bella esperienza...si capisce perché nazione in forte espansione...anche se tutto é iper controllato...chi… - fabmar78 : RT @mefabriziogatti: Gli urti di nervi ogni volta che apro WhatsApp e mi compare la scritta from Facebook. È un buon motivo per passare a T… - NewIntermedia : Cladero Viaggi (Agenzia) Corso Domenico Riccardi, 84 Cercola (NA) Tel. 081 7334274 WhatsApp 339 8828125… -