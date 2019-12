Fabrizio Corona lascia il carcere | ecco perché

trendit

(Di sabato 7 dicembre 2019)il: lo ha deciso con un provvedimento il giudice della Sorveglianza di Milano Simone Luerti. Su Repubblica.it si legge: Le condotte per le quali è stato condannato “non destano un allarme sociale” significativo e non c’è una “pericolosità sociale” da parte sua tale da richiedere che stia comunque in, malgrado soffra di una “patologia psichiatrica” Il giudice di sorveglianza ha concesso all’ex re dei paparazzi la possibilità di scontare la pena in detenzione domiciliare presso un istituto di cura nei pressi di Monza,la patologia di cui soffre “non può essere curata adeguatamente” in una casa di reclusione.. Il differimento della pena è stato concesso in via provvisoria. Toccherà poi al collegio di magistrati ed esperti della Sorveglianza confermare la ...

fattoquotidiano : Fabrizio Corona lascia il carcere. Il giudice: “Deve curare una patologia psichiatrica”. Sconterà la pena in un ist… - 24BariItalia : Fabrizio Corona fuori dal carcere: sconterà la pena in istituto di cura - LucillaMasini : Grazie a una decisione 'umanitaria' del Giudice, Fabrizio Corona passa dal carcere a un istituto di cura, come un m… -