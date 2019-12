Con Greta in piazza a Madrid La Cop siamo noi

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) “La Copnoi, siete voi in”. Sono state queste le parole cheha pronunciato alle 20:40 di fronte ad unagremita di gente. 5,8 Km di corteo. Bambini che disegnavano a terra con i gessi, adolescenti mascherati, adulti che indossavano i costumi tipici dei loro paesi di origine. Un gruppo di manifestanti provenienti dal Chile che ricordavano la loro terra. Albanesi, Giapponesi e Filippini, gruppi di persone provenienti da ogni angolo del mondo hanno marciato da Atocha fino a Nuestros Ministerios al ritmo del loro cuore, che batte per la causa climatica.Quello di oggi è stato uno strike particolare, nato dall’esigenza di voler far pressione sui leader riuniti di nuovo al capezzale della Terra, che come ha detto in serata la nostra paladina, “stanno negoziando il nostro futuro” al Cop 25.Dopo la conferenza stampa di questo ...

lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… - AgnoliValerio : Quando ogni giorno ti senti fortunato mariagiovannagiorgilli ,per quello che stai realizzando per loro !!! Oggi Gre… - Greenjackspeaks : RT @global_project: Si conclude la MarchaPorElClima con la partecipazione di più di 500mila persone. Dal palco le popolazioni indigene e Gr… -