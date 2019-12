Anthony Joshua ritorna campione dei pesi massimi | Andy Ruiz battuto nettamente ai punti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Precisione, mobilità, concentrazione, velocità. Spettacolo? Non era la serata adatta.si è vendicato così: con un match perfetto, forse il migliore di sempre delinglese in quanto a interpretazione tattica. La restaurazione al trono deiè durata 12 riprese in cui, il Rocky messicano, ha potuto davvero poco. La conferma è arrivata dal punteggio dei giudici, che all’unanimità e con largo vantaggio (118-110 e 119-111) hanno decretato il ritorno dell’inglese ai vertici della boxe mondiale.non si è solo ripreso le tre cinture chegli aveva sottratto al termine dell’incredibile combattimento del primo giugno scorso a New York: no, ilbritannico si è ripreso la propria carriera, senza macchia fino alla sera del Madison Square Garden, poi messa in dubbio – al pari del suo valore – dalla lezione di ...

