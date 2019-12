Anche Sarri è nella bufera | la Juve perde 3-1 contro la Lazio

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) I commenti dintus: pesante sconfitta dei bianconeriunasuper,in discussione Mauriziopotrebbe scivolare in una posizione traballante dopo il risultato di questa sera. Lantus ha perso infatti per 3 a 1un’ottimadi Simone Inzaghi. I biancocelesti si confermano quindi miglior attacco del campionato e sono già partiti gli attacchiil tecnico ex Napoli e Chelsea. I tifosintini non sono affatto contenti di questo inizio di stagione, trovandosi a soli +3 dalla stessa squadra della Capitale e a ben -2 dall’Inter. L'articolo, la3-1laCalciomercato Napoli.

