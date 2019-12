17enne violentata | arrestato un uomo | la molestava da due anni

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il caso di violenza arriva dal napoletano, dove le indagini dei Carabinieri hanno portato all’arresto di un, 30enne extracomunitario. L’lo scorso ottobre avrebbe sequestrato e violentato una ragazza di 17, che poi ha sporto denuncia. LadaLo scorso 8 ottobre una giovane di 17si è presentata dai carabinieri di Grumo Nevano (provincia di Napoli), per denunciare una grave violenza sessuale subita. La ragazza, accompagnata dal padre, ha raccontato ai militari che unl’avrebbe costretta a salire in auto, l’avrebbe quindi portata in un luogo isolato e lì legata e stuprata.Ai Carabinieri, riporta Il Mattino, laavrebbe inoltre confessato che questa vicenda succede a 2in cui l’l’avrebbe perseguitata e molestata.e accusato di numerosi reati Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha quindi deciso di emettere un ...

