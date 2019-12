Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 08 | 10

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina nuovo vertice di maggioranza sulla manovra per trovare un particolare un accordo sulla Plastic Tax Monte assicura che il clima è buono e che c’è convergenza politica meno ottimizza Matteo Renzi che prevede una crisi di governo al 50% alla camera e atteso oggi il voto finale alle DL fisco sul quale ieri Laura ha confermato la fiducia all’esecutivo il premier Conte respinge il piano di arcelormittal per l’ex Ilva che prevede 4700 esuberi i sindacati Fiom Fim e uilm sciopereranno a partire dal 9 dicembre in attesa di un accordo nella maggioranza sulla riforma del processo penaleiscrizione il governo Vara il nuovo processo civile il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il DDL delega presentato da Bonafede una riforma ...

