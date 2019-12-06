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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07 | 30 INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI SSTA’ IN FILA SUL TRATTO ...

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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI SSTA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO E TOR DI QUINTO . RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA E LUNGO LA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO , TUTTO VERSO Roma. IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA Roma TRE. E’ PREVISTA LA ...
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