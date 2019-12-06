Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI SSTA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO E TOR DI QUINTO . RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA E LUNGO LA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO , TUTTO VERSO Roma. IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA Roma TRE. E’ PREVISTA LA ...
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LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano code tra Raccordo Anulare e Tangenziale Est > Centro #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
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Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 20 : 00: IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 : 30: IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI AL Traffico SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E PISANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 : 00: SU VIA AURELIA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO DEGLI UBALDI PER ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 18 : 30: SU VIA AURELIA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO DEGLI UBALDI PER ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 18 : 00: SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17 : 30: SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E LO SVINCOLO A24 SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. IN PIAZZA SAN ...
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