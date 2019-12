Stuprata dal branco a 13 anni e costretta a trasferirsi al Nord

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio "Siamo stati costretti a trasferirci mentre gli aguzzini sono stati scarcerati". Così, il papà di una 13ennedaldi 5 ragazzi racconta l'ingiustizia subita "Siamo stati costretti a trasferirci, avevamo tutto il paese contro". Sono le parole del padre di una ragazza vittima di abusi sessuali, ripetuti e reiterati nel tempo, da parte di undi coetani. Una vicenda personale che ha finito per risucchiare l'intera famiglia della giovane,, a mali estremi, a dover abbandonare il paese d'origine per ritrovare un po' di serenità. Sono passati ben 5dalla dolorosa circostanza ma il ricordo di quei giorni tetri non sembra essere sbiadito affatto. Forse perché, in fondo, certe ferite stentano a rimargine in fretta, soprattutto se trovano terreno fertile nei luoghi comuni di una piccola realtà dell'entroterra. Lo sanno bene due ...

EleEsse77 : RT @magicaGrmente22: Dopo le condanne agli aguzzini, la giovane è stata praticamente costretta ad emigrare da Melito di Porto Salvo, in Cal… - zanoni_giorgio : RT @Noviolenzadonne: Sequestrata in un pollaio, derubata, picchiata, ridotta in schiavitù, stuprata per un mese dal cognato #ITALIANO e qui… - antonio_alfio : RT @magicaGrmente22: Dopo le condanne agli aguzzini, la giovane è stata praticamente costretta ad emigrare da Melito di Porto Salvo, in Cal… -