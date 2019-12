Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è ladel prossimoVip, in onda dal prossimo 7 gennaio 2020. Lo ha annunciato la stessa attrice, produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori a Chi. La cinquantanovenne ha parlato della sua infanzia e ha paragonato il Gf Vip a un’esperienza, decisamente più difficile, vissuta da bambina: quella del campo profughi. «Ora che ci penso, ilpotrebbe essere un po’ come quando ero piccola, lì avevamo il filo spinato, però neanche dal GF possiamo uscire» – le parole di– «Dopo essere stata nel campo profughi, noi giuliano-dalmati fummo trasferiti a Busto Arsizio, dove vivevamo in case popolari. Lì eravamo discriminati, eravamo “quelli del villaggio”, gli ultimi degli ultimi. Eppure a me quel posto piaceva, quelle case mi sembravano grattacieli». LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto ...

