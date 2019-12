Rapporto Censis | tre italiani su quattro a favore del salario minimo M5s e Pd l’avevano

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La scorsa primavera ilsembrava in cima alle preoccupazioni di M5s e Pd. Tanto che sul tema Luigi Di Maio aveva invocato una “convergenza” con Nicola Zingaretti. Da quando i due partiti firmatari di due differenti disegni di legge sull’argomento sono al governo insieme, le priorità sono evidentemente cambiate e di garantire unorario a tutti i lavoratori si parla molto poco. Gliperò continuano a sperarci e non stupisce visto che il 12,2% di quelli che hanno un posto è comunque a rischio povertà: secondo il2019, tre susono a. La percentuale è più alta tra gli occupati (75,3%) e tra chi ha un reddito basso: arriva all’80,7% tra chi ha un reddito fino a 15mila euro annui ed è al 78,7% tra chi guadagna tra 15mila e 30mila euro. Ilricorda che, dall’inizio della crisi al 2018, le retribuzioni ...

repubblica : Rapporto Censis: gli italiani senza più fiducia mollano anche i Bot. 'Un popolo in cerca di nuove strategie per sop… - fattoquotidiano : Rapporto Censis 2019: “Il 44% degli italiani preoccupato dal lavoro. E in 4,4 milioni usano psicofarmaci. In un dec… - Agenzia_Ansa : #Censis: italiani ansiosi, il 48% per 'uomo forte al potere'. Domina incertezza, da sfiducia nascono pulsioni antid… -