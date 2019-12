Potenza | salme riesumate e gettate in fosse comuni per rivendersi i loculi | 6 arresti

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il caso riguarda il cimitero del comune di Rionero in Vulture dove, secondo gli inquirenti, il giro di affari si aggirava intorno ai due milioni di euro. Lesarebbero stateinper rivendere illegalmente i vecchidel cimitero a nuovi acquirenti. Tre persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari.

