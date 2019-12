La prova del cuoco | Claudio Lippi mette in difficoltà Elisa Isoardi

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)in imbarazzocon una frase a LadelGrande affiatamento anche oggi, come ogni giorno d’altronde, tra, conduttori de Ladel, che dal lunedì al venerdì fanno compagnia ai telespettatori di Rai1 all’ora di pranzo. Un rapporto, quello che legaad, basato non solo sulla collaborazione professionale ma anche su una bella amicizia, come ammesso da lui stesso in diverse recenti interviste. E proprio per questonella puntata de Ladeldi oggi, venerdì 6 dicembre 2019, ha fatto un bellissimo complimento alla collega,ndola un po’ in imbarazzo (in senso positivo, è ovvio). Commentando il dolce presentato da Guido Castagna, facente parte del ‘menù della domenica’,ha infatti affermato: Anche questa ricetta è pensata ...

AnnalisaChirico : Le Iene avrebbero la prova che il premier Conte era socio del professore Alpa già prima del famoso concorso che gli… - makkox : la prova decisiva: il whatsapp del commodoro! - LegaSalvini : #CONTEPINOCCHIO, LA FINE SI AVVICINA! BOOM! ''LE IENE'' HANNO LA PROVA CHE IL PREMIER CONTE HA MENTITO: LUI E IL S… -