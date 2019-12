La parola della settimana | navigare

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È un dettaglio non trascurabile il fatto che il test OCSE-PISA – che ha confermato che gli studenti italiani sono sotto la media dei Paesi Ocse in lettura – sia stato fatto per la prima volta al computer. Per la prima volta sono stati introdotti anche brani tratti da testi online con lo scopo di valutare se la Gen Z – i nati dopo gli anni 2000 – sia in grado diintelligentemente. Ma chi naviga ancora? E cosa ci azzecca con la lettura? C’è stato un momento, forse sarebbe più giusto dire “una fase”, durata qualche anno in cui si diceva ancora “su internet” (il “web” è arrivato dopo). Erano i primi epici, romantici anni del www in cui digitare Hotmail o Napster nella barra in alto allo schermo rappresentava, almeno dal punto di vista linguistico, uno sporgersi verso l’ignoto. Evocava l’inizio di un viaggio nel mare sterminato ...

