Gli operai Ambruosi e Viscardi | “Turni da 15 ore | cacciati quando abbiamo chiesto diritti”

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Da settimane 124indiani della, azienda leader nella preparazione di insalate in busta distribuite nei supermercati di tutta Italia, denunciano di essere stati costretti per anni a lavorare con turni massacranti, anche di 15/16 ore al giorno, per poi essere licenziatihanno protestato. La società, dal canto suo, sostiene di aver sempre agito nella piena legalità: "Non volevano essere stabilizzati per poter andare in India liberamente".

fabiochiusi : 'Il 48% degli italiani oggi dichiara che ci vorrebbe un «uomo forte al potere» che non debba preoccuparsi di Parlam… - FiorellaMannoia : “Che bravi gli operai italiani”. E Candy abbandona Pechino - La Stampa???? - borghi_claudio : Acclarato che il MES non serve affatto a garantire il debito ma serve ad ALTRO, perché continuare a mentire? Se gli… -